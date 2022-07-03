Öğretmen atamalarına ilişkin detaylar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Eylül'de yapılacağını açıkladığı sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin ayrıntıları internet sitesinde yayımladı. Buna göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak.

En fazla öğretmen atamasının 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacağı açıklandı. 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, bin 250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, bin 218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 4 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği ataması yapılacağı belirtildi. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öğretmen adayları atama tercihlerini 27-31 Ağustos arasında yapacak. MEB, atama sonuçlarının 1 Eylül'de duyurulacağı açıkladı.