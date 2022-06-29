20 bin öğretmen ataması için takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Özer 20 bin öğretmen ataması sürecine ilişkin ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını belirtti.

Özer ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı. 

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