Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını belirtti.
Özer ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı.
Özkan Öztaş-Çekdar Aslan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
20 bin öğretmen ataması için takvim açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Özer 20 bin öğretmen ataması sürecine ilişkin ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde yapılacağını duyurdu.
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını belirtti.
Özer ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı.