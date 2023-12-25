Öğretmen 14 yaşındaki öğrencisini istismar etti: 25 yıla kadar hapsi isteniyor

Bursa’da, yabancı dil öğretmeni olarak çalıştığı özel okulda, evine davet ettiği 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu S.Y. tutuklandı. 25 yıla kadar hapsi istenen öğretmen, öğrencisine gönderdiği cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve görüntülerin suç olduğunu bilmediğini iddia etti.

DHA'nın haberine göre, S.Y., sınavından 100 puan alan öğrencilerine, ödül olarak kahve ısmarlama sözü verdi. Bunun üzerine S.Y., 16 Haziran'da sınavından tam puan alıp verdiği sözü hatırlatan öğrencisi Ö.K.'yi, evine davet ettikten sonra cinsel istismarda bulundu. S.Y. ile kendisinden 24 yaş küçük olan öğrencisi arasındaki iletişim daha sonra cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve kamera görüntülerinin gönderilmesiyle devam etti.

İstismarda 'yaşını bilmiyordum' bahanesi

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturması sonunda 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 9,5 yıl ile 22 sene arasında hapis cezası istemiyle dava açılan S.Y., savunmasında, “Kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım" dedi. S.Y.'nin avukatı ise sanığa gönderilen fotoğraflarda çocuğun 15 yaşından büyük gösterdiğini iddia ederek "Eğer bu bir aylık süre de geçmiş olsaydı rıza da olduğundan ortada suç olmayacaktı” dedi ve sanığın beraatini talep etti.

Duruşmada mütalaa veren savcı, tutuklu sanık S.Y.’nin toplam 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, tutuklu sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.