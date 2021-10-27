Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı, gözaltına alındı

Nevşin Mengü, Aksaray Üniversitesi'ne yapılan akademisyen ataması sonrası sunulan birçok belgenin sahte olduğunu belirten paylaşımlar yapmış, söz konusu atamanın iptal edildiğini duyurmuştu.

Üniversite Rektörlüğü olayın gündeme gelmesi üzerine 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne ataması iptal edilen öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Zehra Zulal Atalay Laçin "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.