Öğrenciyi taciz eden okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

Burdur Gölhisar Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili M.A. okul öğrencileri, okulda görevli 4 öğretmen ve iki idareciyle birlikte Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'ne dün bir gezi düzenledi. Müdür Vekili M.A.’nın öğrencisini gezi sırasında taciz ettiği iddia edilmişti.

Şikayet üzerine M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M. A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Burdur Valiliği konuyla bir basın açıklaması yayınladı. Açıklama şöyle:

"Gezi sırasında meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili adli olarak Muğla ilinde işlem yapılmakta olup, Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili M.A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. Maddesi gereğince görevinden uzaklaştırılmış, hakkında soruşturma başlatılmıştır."