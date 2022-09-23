Diyanet istedi, MEB yaptı: Okullarda 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri düzenlenecek

Diyanet İşler Başkanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen bir yazıda, "Mevlid-i Nebi Haftası" adı altında 06-14 Ekim 2022 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleneceği, bu etkinliklerin eğitim kurumlarına da taşınması gerektiği ifade edildi.

"Mevlid-i Nebi Haftası boyunca Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarındaki öğrencilere yönelik "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" teması çerçevesinde il ve ilçe müftülüklerimizle işbirliği içerisinde sohbet, söyleşi, konferans, seminer, panel, yarışma vb. etkinlikler düzenlenmesinde fayda mülahaza edilmektedir." denilen yazıda konunun tüm MEB teşkilatına duyurulması istendi.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi imzasını taşıyan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımız öncülüğünde Mevlid-i Nebi Haftası bu yıl 06-14 Ekim 2022 tarihleri arasında kutlanacak olup "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" teması çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında toplumun çeşitli kesimlerine yönelik pek çok etkinlik gerçekleştirilecektir. Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri,

Resûl-i Ekrem'in (s.a.s) rahmet yüklü mesajlarını aziz milletimizle ve tüm insanlıkla buluşturma çabasıdır. Bu etkinlikler, Peygamberimizi anmaya, anlamaya, onun yüce ahlakını örnek almaya ve sünnet-i seniyyesini kavramaya vesile olmak gibi amaç ve hedeflere hizmet etmektedir. Mevlid-i Nebi Haftası'nın daha etkin ve verimli bir şekilde kutlanmasında kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin önemi izahtan varestedir. Bu kapsamda Mevlid-i Nebi Haftası boyunca Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarındaki öğrencilere yönelik "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" teması çerçevesinde il ve ilçe müftülüklerimizle işbirliği içerisinde sohbet, söyleşi, konferans, seminer, panel, yarışma vb. etkinlikler düzenlenmesinde fayda mülahaza edilmektedir.

Bu itibarla konunun taşra ve yurt dışı teşkilatınıza duyurulması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim."

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen yazı sonra Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından ilgili yerlere bir yazı gönderilerek gerekli duyurunun yapılması istendi. Serkan Kocabaş imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi: