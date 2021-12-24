Öğrencisini döven öğretmen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Aksaray'da, Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Y. hakkında Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi.

Haber Merkezi

Aksaray’da öğrencisini döven öğretmen hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Ali Rıza Y. için "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan ceza verilmesi istendi.

İddianamede, ilgili kolluk birimince hazırlanan görüntü inceleme tutanağında Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'ye 9 kez tokat attığının belirtildiği bildirildi. 

Sanık Ali Rıza Y, 25 Ocak 2022'de hakim karşısına çıkacak.

Haber

Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen serbest bırakıldı