Öğrencinin bursu habersiz şekilde krediye çevrildi, 43 bin lira borç çıkarıldı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü öğrencisi Ece Olcay'ın 5 Mayıs 2018'de hak kazandığı geri ödemesiz bursunu 6 Nisan 2019'da "hatalı tahsis" gerekçesiyle krediye dönüştürdü ve 43 bin 575 TL borç çıkardı. Olcay, "Babam işsiz, annem SGK emeklisi. Bursun krediye dönüştürüleceği bana haber verilse bu parayı almazdım. Çünkü geri ödeme gücüm yok" dedi.

ANKA'dan Abdullah Çelebi'nin haberine göre, Olcay, 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Eğitimi için Kıbrıs'a giden genç kız 5 Mayıs 2018'de geri ödemesiz burs almaya hak kazandı.

Ece Olcay, 568 TL ile başlayıp 785 TL'ye varan aylık ödemelerle kullandığı bursun bitiş tarihinde e-devlet uygulamasına girince, “geri ödemesiz” bursu nedeniyle kendisine borç çıkarıldığını gördü.



Kendisine “geri ödemesiz” olarak verilen bursun 6 Nisan 2019 tarihinde krediye dönüştürüldüğünü gören Ece Olcay, toplamda da 43 bin 575 TL borçla karşılaştı.

Ece Olcay, kendisine haber verilmeden yapılan değişiklik nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurup, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne de dilekçe yazdı.



Ece Olcay, bursun krediye dönüşmesine itiraz ettiği dilekçesinde şunları kaydetti:



"ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde öğrenciyim. Babam herhangi bir işte çalışmıyor ve annem SGK emeklisi. 5.01.2018'de geri ödemesiz burs hakkı kazandım. Ancak bursumun bitiş tarihinde E-Devlet üzerinden 6.04.2019'da bursumun krediye dönüşmüş olduğunu gördüm.

Bursumun neden krediye dönüştüğünü ve neden hiçbir şekilde bana haber verilmediğini öğrenmek istiyorum. Eğer bursun krediye dönüşmüş olduğunu bildirmiş olsaydınız almaya devam etmez, iptal ederdim. Çünkü geri ödeme için maddi gücüm yok. Ayrıca E-Devlet üzerinde görülen 28 bin 284 lira ödeme tutarının 10 bin 170 TL'si burs ödemesi olarak yapılmıştı. 18 bin 114 TL'si ise kredi olarak görünmekte. Toplamda geri ödenecek para 43 bin 575 TL nasıl olabiliyor."

'Hatalı tahsis var, yapılacak işlem yok'

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden ise 6 Eylül 2021'de dilekçeye şu yanıt geldi:



"Genel Müdürlüğü'müze 19.11.2013 günü yönetim kurulu kararı gereğince yurtdışında yükseköğrenim gören öğrencilerden aşağıda belirtilen öncelikli olanlara burs tahsisi, geriye kalan öğrencilerden durumu mevzuata uygun olanların tamamına ise öğrenim kredisi tahsisi yapılması uygun bulunmuştur. Ayrıca, öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olan öğrencilerin tekrar bursa müracaatı olmamakla birlikte; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında yönetim kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin (şehit ya da gazi çocuğu, Sağlık Kurulu Raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, anne ve babası her ikisi de ölmüş olan ve amatör milli sporculara) almakta oldukları öğrenim kredileri öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu sebeple müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemede tarafınıza hatalı tahsisi yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle almış olduğunuz bursun öğrenim kredisine çevrilmiş olup hakkınızda yapılacak bir işlem bulunmamaktadır."

'Hatanın düzeltilmesini, muhatap bulmayı istiyorum'

Olcay, 2017 yılında burs için başvurduğunu ve almaya uygun bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Hazırlık okuduğum için bursumu uzatıp uzatamayacağımı öğrenmek amacıyla E-Devlet'e girdim. Bursumun krediye dönüştüğünü öğrendim. Dilekçe yazdım. Bakanlıktan bana yapılan dönüşte hatalı tahsis nedeniyle işlem olmayacağını ilettiler. Zaten sorularıma cevap alamamışken hatalı tahsis yanıtıyla kafam daha da karıştı. CİMER'e de başvurdum. 'Hatayı kim yaptı, bedelini neden ben ödüyorum, neden 43 bin TL ödemek zorunda bırakılıyorum' diye. Hataların düzeltilmesini beklerken otomatik geri bildirim aldığımı düşünüyorum. Hatanın düzeltilmesini, muhatap bulmayı ve mağduriyetimin giderilmesini rica ediyorum.”