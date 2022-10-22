Öğrencinin başvurusu sonrası 'vegan menü' kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, vegan olan bir öğrenci, okuduğu üniversite yemekhanesinde vegan menü seçeneğinin bulunmadığını, vegan öğrencilerin en temel haklarından olan beslenme hakkını kullanamadığını, üniversite yönetimine yaptıkları başvurunun ise sonuçsuz kaldığını belirterek başvuruda bulundu.

Başvuruyu alan Kamu Denetçiliği Kurumu, ilgili üniversite yetkilileri ile temasa geçti.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun adımı sonrası üniversite yönetimi, 1 Eylül itibarıyla seçmeli menünün servis edilmeye başlandığı yönünde bildirimde bulundu. Vegan beslenen öğrenci ve personele de diğer öğrenci ve personel ile aynı miktarda ve aynı ekonomik koşullarda yemek servis edildiğini aktaran üniversite, başvurucunun taleplerinin yerine getirildiğini bildirdi. (AA)