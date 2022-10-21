Türkiye Komünist Gençliği'nden yemek kuyruğunda eylem: Bizden çaldıklarını alacağız

Ankara'da Türkiye Komünist Gençliği Çankaya Belediyesi önünde yemek yemek için metrelerce kuyruk oluşturan üniversite öğrencileri ile birlikte açıklama yaptılar.

"Bugün sesimizi yükseltmek, bizden çalmak istedikleri geleceğimize ve ülkemize sahip çıkmak için toplandık" diyen Türkiye Komünist Partisi Ankara gençlik örgütü üyeleri "Derdimiz var: Yoksullaşma dalgasını iliklerimize kadar hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada "Piyasa düzeni Türkiye'yi gençler için yaşanabilir olmaktan çıkarıyor. Bizi ülkemizden vazgeçmeye zorluyor. Ancak bizim kendi ülkemizde kaybettiklerimizi başka yerlerde aramaya niyetimiz yok. Biz, bizden çaldıklarını bir bir devletleştirerek, kendi kaynaklarımıza yaslanarak, ülkemizin geleceğini düzlüğe çıkarabileceğimize inanıyoruz. Kendi geleceğimizden de ülkemizden de vazgeçmiyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sesimizi yükseltmek, bizden çalmak istedikleri geleceğimize ve ülkemize sahip çıkmak için toplandık.

Derdimiz var: Yoksullaşma dalgasını iliklerimize kadar hissediyoruz.

KYK borcu gırtlağımıza dayandı. Genç işsizliğin bu kadar yaygın olduğu ülkemizde hayata bu büyük borçla atılmaya çalışıyoruz.

Yurt kapasitelerini artırdık 4 kişilik odaların kapasitesini 8 kişiye 10 kişiye çıkardılar.

Buna rağmen yurt çıkmayan öğrencileri bu büyük kira zamları ortadayken ev sahiplerinin vicdanına terk etmeye kalktılar.

Öğrenciler fiili ev hapsine maruz bırakılıyor. Cepte para yok, hiçbir sosyalleşme alanı yok. Sanatsal sportif faaliyetler hak getire… Bir yerde bedava yemek dağıtılsın, işte görüyorsunuz metrelerce kuyruk oluyor çünkü alternatifimiz yok!

Sizleri alkışlarınızla, ıslıklarınızla desteğe çağırıyoruz arkadaşlar.

Seçim ekonomisi diye musluğu açarlar diye bekleyenler gelen felaketi hesaba katıyor mu? Ayrıca ekmek bulamayana pasta yesinler diyenler gibi yurt bulamayanlara ev sahibi olun diyenler bizim aklımızla alay mı ediyorlar?

Piyasa düzeni Türkiye'yi gençler için yaşanabilir olmaktan çıkarıyor. Bizi ülkemizden vazgeçmeye zorluyor. Ancak bizim kendi ülkemizde kaybettiklerimizi başka yerlerde aramaya niyetimiz yok.

Biz, bizden çaldıklarını bir bir devletleştirerek, kendi kaynaklarımıza yaslanarak, ülkemizin geleceğini düzlüğe çıkarabileceğimize inanıyoruz. Biz kendi geleceğimizden de ülkemizden de vazgeçmiyoruz arkadaşlar!

Türkiye gençliğini kararlılık ve iradeden yoksun, toplumsal mücadelelerden izole tutmanın derdindeler. Bizim kendi ülkemizde yanı başımızdaki sıra arkadaşlarımızla beraber ortak bir kurtuluş ümidine sahip olmamızı elbette istemezler.

Biz gençler gerektiğinde ülkemiz için büyük fedakarlıklara atılmakta tereddüt etmeyiz. Bugün de bağımsızlık egemenlik için, eşitlikçi bir toplum için fedakarlıkla mücadeleye atılmakta sakınca görmeyiz.

Ancak ülke adına konuştuğunu iddia eden koltuk sevdalılarına, büyük sermaye sahiplerine, emperyalizmin taşeronluğuna soyunanlara gösterilecek bir fedakarlık yoktur.

Bunlar kendi çıkarlarını öne çıkararak ülkenin feryadını bastırmaya kalkıyorlar.

Biz ülkemizin daha fazla can çekişmesine izin vermeyiz. Yurdun çağrısına kulak verip, yetişip göz yaşını dindireceğiz.

Ortaöğretim ve liselerde laik ve bilimsel eğitim hakkımız için,

Eğitimde özelleştirmelere karşı yeniden devletleştirme için,

Her alanda fırsat eşitliği için,

Yükseköğretimde yeniden nitelikli üniversitenin inşası için,

Toplum hayatında belirleyen haline gelmiş gelişkin bir üniversite yaşantısı için,

Sosyal hayata katılım, geçim, barınma sorunlarında kesin çözüm için,

Genç işsizliğin sonlandırılması için

Mücadele programımızı, politikalarımızı ilan ettik.

Sesimizi daha fazla duyurmak daha fazla dostumuzla birlikte mücadele etmek için adımlar atıyoruz.

Bunlar düzen partilerinin sıraladığı gibi boş vaatler değildir. Biz çözeriz diyoruz. Biz yönetiriz diyoruz.

2023 Türkiye siyasetinde paranın ve dinin tahakkümünü kırdığımız, ipleri elimize alıp ülkemize ve geleceğimize sahip çıktığımız yıl olacak.

Hodri meydan!"

