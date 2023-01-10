Öğrencilerin zehirlendiği KYK yurdunun müdürü görevden alındı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK’ya bağlı Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan bazı öğrenciler bir haftadır yemekten dolayı zehirlenen arkadaşlarının olduğunu, yemeklerin ise kurtlu ve bozuk çıktığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Öğrenciler yemeklerden örnek fotoğraflar paylaştı. Yurttaki kötü şartlardan şikayetçi olan öğrenciler eylem de yaptı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda 25 öğrencinin yediği yemekten zehirlendiğini belirten Vali Dağlı, “25 kişinin yemekten zehirlendiği KYK yurdu ile ilgili başlatılan soruşturma sonrası o yurdun müdürünü görevden aldım. Yemek ihalesini alan firmanın sözleşmesini iptal ettim. İlgili birimler ve diğer yurtlarımız uyarıldı. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir” diye konuştu.