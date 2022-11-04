Öğrencileri taciz etmişti: Görevden uzaklaştırılan din öğretmeni tutuklandı

İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan Huriye Mehmet Akçasakız Ortaokulu'nda din kültürü ve ahlâk dersi öğretmeni H.Y.’nin iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilmişti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü taciz iddiası üzerine konuyu idari olarak incelemek amacıyla müfettiş görevlendirmişti.

Bu kapsamda söz konusu öğretmen, okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

Velilerin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)