'Din öğretmeni iki öğrenciyi taciz etti' iddiası

İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan Huriye Mehmet Akçasakız Ortaokulunda din kültürü ve ahlâk dersi öğretmeni H.Y’nin iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre; H.Y, hem derslerde hem de destekleme ve yetiştirme kurslarına gelen iki kız öğrenciye fiziki tacizde bulundu.

Öğrencilerin durumu önce okula ardından da velilerine bildirmesi sonucu olay ortaya çıktı. Olayı öğrenen veliler ise önceki gün okula gerek H.Y, okul yönetimini ve ilçe milli eğitim yönetimini protesto etti.

Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü H.Y’nin görevden alındığını duyururken, H.Y’nin gözaltında olduğu bilgisi öğrenildi.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org