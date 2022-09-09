Öğrencilere cinsel istismar davasında okul müdürü yeniden yargılandı: 79 yıl 6 ay hapis

İzmir'de yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsel içerikli film izlettiği ve istismarda bulunduğu gerekçesiyle 79 yıl 6 ay hapse mahkum edilen ve Yargıtayın iki kez bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan sanık, tekrar aynı cezaya çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre, yargıtayın "çocuğun cinsel istismarı"ndan verilen 72 yıllık cezayı bozması sonrası sadece bu suçtan İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya sanık A.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı Pınar Melli ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ve dernek avukatları yer aldı.

Müşteki avukatları, dosyadaki delillerin somut olduğunu ve sanığın en üst hadden cezalandırılması gerektiğini savundu.

Sanık A.Ş. ise hakkındaki iddiaların uydurma olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasına, okulda müdür vekili olması, eylemi farklı zamanlarda birden fazla gerçekleştirmesi nedeniyle cezasında artırım yaparak 72 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanığın dosyaya ve eyleme yansıyan olumsuz sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyen davranışları nedeniyle cezasında indirim yapılmamasına hükmedildi.

Mahkemenin "çocuğun cinsel istismarı" yönünden hükmettiği 72 yıllık cezayı koruması ve daha önce temyiz aşamasında onananlarla sanığa verilen 79 yıl 6 aylık ceza yinelenmiş oldu.