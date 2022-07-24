'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanan MHP il başkanı cinsel iktidarsızlığının olduğunu iddia etti

MHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan ve MHP Diyarbakır İl Başkanlığı feshedildikten bir gün sonra gözaltına alınan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, "zincirleme şeklinde çocuğun cinsel istismarı" suçu ile 17 Haziran’da tutuklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tamamladığı iddianamede Kayaalp'e, 'zincirleme şekilde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel taciz' suçlarından üst sınırdan 49 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası istedi. İddianame, Diyarbakır 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, hazırlanan iddianamede, istismarın yaşandığı MHP İl Başkanlığı'nın ismi yerine 'bir siyasi parti' ifadesi kullanıldı. İstismar edilen 17 yaşındaki E.A. ise ifadesinde, Kayaalp'in kendisine şubat ve mart aylarında 10 defa cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. İstismardan sonra parti bürosuna gitmediğini belirten E.A., MHP Diyarbakır İl Binası'nda çalışan Şeyhmus Demir tarafından "Sen yürek mi yedin?" diye tehdit edildiğini de aktardı.

Cinsel iktidarsızlığının olduğunu iddia etti

MHP İl Başkanlığı'nda ve Kayaalp'in bürosunda çaycı olarak çalışan Mustafa Demir, ifadesinde Kayaalp'in E.A'ya yönelik cinsel istismarını redderken Kayaalp'in kendisine ve E.A'ya masaj yaptırdığını kabul etti. Kayaalp ise hakkındaki tüm iddiaları reddederek, geçirdiği ameliyat nedeniyle 'cinsel iktidarsız' olduğunu ancak raporunun bulunmadığını iddia etti.

'E.A.’nın beyanları güvenilir'

E.A.’nın ifadesinin doğruluğuna ilişkin adli görüşmecinin verdiği bilgi iddianamede şöyle yer aldı:

"Mağdurun kendisini yaş gelişimi düzeyinde ifade ettiği, sorulan sorulara net ve anlaşılır cevaplar verdiği, olaylar arası neden sonuç ilişkisi kurma ve soyut düşünme yeteneğinin yeterli düzeyde geliştiği, adli görüşme süresince anlatımlarının belirli bir olay örgüsü ve mantıksal bütünlük dahilinde olduğu, anlatım ile duygulanımının paralellik gösterdiği, olaya yönelik anlatımda betimlemelere ve karşılıklı diyaloglara yer verdiği, tüm değerlendirmeler sonucunda mağdur E.A.'nın söz konusu olaya yönelik adli görüşme odasında vermiş olduğu beyanları güvenilir."

Gözaltı öncesine ait kayıtlar silinmiş

İddianamede, 17 Haziran'da gözaltına alınan Kayaalp'in telefonunu değiştirdiğine ve 16 Haziran öncesine ait kayıtların silindiği yer aldı. Yapılan incelemede Kayaalp tarafından kullanılan numaranın E.A., tarafından engellendiği tespit edildi.