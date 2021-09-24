Öğrenciler yatacak yer bulamıyor, devlet boş yurtlara garanti ödemesi yapıyor

Ödenemeyecek boyutlara ulaşan kira fiyatları, yurt kapasitelerinin yetersizliği derken yeni eğitim yılı öğrenciler için hiç iyi başlamadı.

Öğrenciler de bu sorunu eylemleriyle gündemde tutaya devam ediyorlar. İktidarsa sorunun varlığını reddetmeye devam ediyor.

Tüm Yurt ve Barınma Hizmetleri İşverenleri Sendikası (TÜYİS) Başkanı Umut Gezici'nin Sözcü'den Sultan Uçar'a yaptığı açıklamalar işin farklı bir boyutunu gözler önüne serdi.

Yap-işlet-devret sistemiyle otoyollar, hastaneler gibi ödeme garantili ve şehir merkezine çok uzak yurtlar yapıldığını kaydeden Gezici sözlerini şunları söyledi:

“Yatakları boş kalsa da, yatak parası yaz kış kesintisiz ödeniyor. Fatih'te 12 üniversite var ama KYK'nın yurdu çok az, yetersiz. Geçen yıl en düşük bin 500 lira olan kiralar, bu yıl 2 bin 400 liraya çıktı. Yurtlarda, 3 kişilik odanın yıllık 15 bin lira olan ücreti de en az 23 bin lira oldu.

Öğrencilerin, barınma ve beslenme gibi en temel yaşam hakkını devlet karşılamıyor. Her gün bize gelen yurt talebi, geçmiş yıllara göre 10 kat arttı. Sektör temsilcileri olarak bizim tespitimize göre bu yıl üniversite kazanan öğrencilerin en az yüzde 10'u yani 100 binlerce genç parasızlıktan kazandığı okulda okuyamayacak, okulunu dondurup, köyüne dönmek zorunda kalacak. İTÜ'de mühendislik kazanan işçi çocuğu bir öğrenci için günlerdir yurt arıyoruz.”

Yatak başına para ödeniyor Yap-işlet-devret yoluyla yaptırılan Sivas' daki bu yurt 9 bin 400 öğrenci kapasiteli. Yine, Isparta'da da 5 bin öğrenci kapasiteli böyle bir yurt var. 2 yurt da hiçbir zaman tamamen dolmadı. Ama yapan özel şirketler, her yatak dolu gibi devletten öğrenci başına yatak parasını kesintisiz alıyor.

Gençlik Spordan sorumlu Devlet eski Bakanı ve CHP'li vekil Erdoğan Toprak'sa yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bugün her 10 öğrenciden 9'u açıkta kalmış durumda. Pırıl pırıl gençler üniversite hayali gerçek olmuş ama parklarda sabahlıyor. Yurt sorununun çözümü var. TOKİ hemen yurt yapımına başlamalı ve gelecek yıla yetişecek biçimde hazır olmalı.”