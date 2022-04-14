Öğrenciler, Macron ve Le Pen'e karşı üniversiteyi işgal etti

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesi'nin öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Marine Le Pen ve Emmanuel Macron arasında seçim yapmaya zorlayan sistemi kabul etmediklerini belirterek üniversiteyi işgal etti.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, Macron'un son 5 yılda getirdiği yasalarla genç nüfusu zor durumlarla karşı karşıya bıraktığı vurgulanırken, bu dönemde getirilen ayrılıkçılık yasası ve göçmenlere düzenli saldırılarla aşırı sağın önü açıldığına işaret edildi. Buna karşılık Le Pen'in de ırkçı, yabancı düşmanı ve topluma düşman projelerle halka savaş açtığı ifade edildiği açıklamada, bu iki isim arasında seçim yapmanın reddedildiği kaydedildi.

Bu siyasi sınıfın gençliğin toplumsal, ekolojik ve ilerici değerlerini çaldığı belirtilen açıklamada, bu iki adayın ırkçı, cinsiyetçi ve halk düşmanı programlarının kendilerini eyleme zorladığına dikkat çekildi.

Açıklamada, iki aday arasında seçimin zorlanmasına karşı Fransa genelindeki tüm üniversite ve liselerde eyleme geçme çağrısı yapıldı.