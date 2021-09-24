Öğrenciler barınma eylemlerine başlayınca valilikten sosyal mesafe yasağı geldi

Eskişehir Valiliği, pandemi tedbirleri kapsamında üniversite öğrencilerinin toplanmaları yasakladı. Valilik, internet sitesinden yaptığı açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca corona virüsüyle mücadele kapsamında ek tedbirler alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, üniversitelerin yüz yüze eğitim vereceği hatırlatarak, sosyal mesafeyi azaltacak şekilde öğrencilerin toplanmalarının yasaklandığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, “2021- 2022 akademik yılının başlaması ile üniversitelerimiz yüz yüze eğitime geçeceğinden öğrencilerin çeşitli sebeplerle bir araya gelebilecekleri, bu durumun da virüsün yayılım hızının artmasına neden olacağı değerlendirildiğinden sosyal mesafeyi azaltan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden toplanmaların önlenmesine karar verilmiştir” denildi.

Eskişehir Valiliği’nin yasaklama kararına rağmen, bir grup üniversite öğrencisi Eskibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesindeki parkta bir araya geldi.

Ev ve apart fiyatlarına getirilen zamları protesto eden öğrenciler pankart açmazken, slogan da atmadı, yanlarında getirdikleri battaniyelerle parkta oturdu.

Dün gece aynı parkta basın açıklaması yapan 6 öğrenci gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan öğrenciler serbest bırakıldı.