Öğrenciler anlatıyor: Cebeci Yerleşkesi'nde neler oluyor?

Geçtiğimiz hafta Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'nde, öğrencilerin hayat pahalılığına karşı düzenlemek istediği foruma büyük bir kısmı okul öğrencisi olmayan eli bıçaklı ülkücü çeteler ve polis tarafından saldırılmıştı. İki gün önce ise öğrenciler tarafından gerçekleştirilen foruma polis saldırısı gerçekleşmiş ve çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Cem ve Türkiye Komünist Gençliği üyesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi olan Necati, Cebeci Yerleşkesinde yaşanan olaylara dair sorularımızı yanıtladı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi son zamanlarda öğrencilere saldırı haberiyle gündeme geldi. Cebeci'de neler oluyor?

Cem: Cebeci'de okul yönetimi ve polislerce plânlı bir iş yapılıyor. Okul öğrencilerinin ekonomik krizle ilgili yapmak istediği forum, belirli şekillerde engellenmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz hafta okula dışarıdan sokulan ülkücü gruplar foruma saldırdı. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi olan ülkücü Muhammet Kenrü, okul içerisinde öğrencilere bıçak çekti ve tehdit etti. Normal zamanda kampüs öğrencilerinin dışında girişe izin verilmeyen okulda geçtiğimiz hafta tanımadığımız bir sürü insanı gördük. Ve bunlar saldıranlar arasındaydılar. İki gün önce ise aynı forumu düzenlemek isteyen öğrencilere polis ve özel güvenlik eliyle engel olundu, otuza yakın öğrenci arkadaşımız şiddet kullanılarak gözaltına alındı. Ekonomi, siyaset köklü bir geçmişi olan Mülkiye'de okuyan öğrencilerin ders konuları zaten, bunları konuşup tartışmaktan doğal ne var?

Cebeci Yerleşkesinde yaşanan bu olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu saldırıların amacı nedir?

Necati: Yaşananları Cebeciye özel bir durum olarak değerlendirmiyorum. Ülkemizdeki gelişmelerden kampüsler de nasibini almakta. Siyasî iktidarın ve ekonominin krizi derinleştikçe egemenlerin toplumu manipüle etme kabiliyeti azalıyor. Toplumsal meşruiyeti sağlamakta zorlandıkça zor aygıtına ihtiyaç duyuyorlar. Bu saldırının amacı da gerek kampüslerde gerek iş yerlerinde gerekse sokaklarda hakkını arayanların, mevcut sorunların sorumlularına ses çıkarmak isteyenlerin sesini kısmak ve toplumu daha fazla sindirmeye çalışmak. Ses kısılsın ki düzen sorgulanmasın.

Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, öğrenciler de bu durumdan payını ciddi şekilde alıyor. Saldırılar bu gündeme ilişkin verilen mücadelenin de önünü kesen bir işlev görüyor herhalde?

Necati: Eskiden aileler yoksulluğunu veya yoksullaşmayı çocuğuna yansıtmamaya çalışırdı. Fakat bugün yoksullaşma öğrencilerin hayatına ciddi şekilde sirayet etmiş durumda. Her geçen gün part-time çalışan sıra arkadaşlarımızın sayısı artıyor, yemek öğünlerimizi bile azaltmak zorunda kalıyoruz bazen. Burslar sayesinde eğitime devam edebiliyor çoğumuz. Nasıl halk ekmek büfelerinde sıralar çok arttıysa, geçen senelere oranla yemekhanenin yoğunluğu da artmış durumda. Son zamanlardaki en çarpıcı örnek olarak üniversite öğrencilerine verilen ücretsiz akşam yemeğinden dolayı oluşan ve yüzlerce metreye varan sırayı verebiliriz. Evet bu saldırılar gündemi erteleyebilir ama bu yoksulluk devam ettiği sürece kampüsler de ayağa kalkacaktır.