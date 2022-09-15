Öğrenciler açık kasa kamyonetlerle taşındı: 'Şikayet ettik ama yanıt bulamadık'

İzmir Bornova'daki Çimentaş Ortaokulu öğrencileri tadilat olduğu söylenerek eğitim görmeleri için aynı ilçedeki Altındağ İlköğretim Okulu'na gönderildi.

Çocukların diğer okula açık kasa kamyonetlerle taşındığı ortaya çıktı.

'Servis yetmemesi söz konusu değil'

Veliler ve öğretmenler duruma tepki gösterirken, görüntülerin yayılmasının ardından okulda çalışan bir öğretmen soL'a konuştu. Öğretmen, "Okulumuz Altındağ İlkokulu'nun bulunduğu bölge. Göç alan, ailelerin gelir seviyelerinin düşük olduğu bir bölge. Haberlerde sözü edildiği gibi bir servis yetmemesi söz konusu değil, bu bölgede hiçbir öğrenci zaten ekonomik gerekçelerle servis kullanmıyor" dedi.

'Okul binasının kapasitesi iki okulu kaldıracak kadar yeterli değil'

Çimentaş Ortaokulu öğrencilerinin neden Altındağ İlköğretim Okulu binasında eğitim verdiğini sorduğumuz öğretmen okulun durumunu ve bölgedeki yetersizlikleri şöyle anlattı:

"Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının sonlarına doğru, binalarında yapılacak güçlendirme çalışmaları nedeniyle Çimentaş Ortaokulu’nun okulumuza taşınacağı haberini aldık. Üstelik iki okulun aynı binada eğitim öğretim faaliyetinde bulunmasının uygunluğuna onay veren bir müfettiş yazısı da var ancak müfettiş yerinde inceleme yapması gerekirken okulumuza hiç gelmedi. Karara istinaden Çimentaş Ortaokulu sabahçı, Altındağ İlkokulu öğlenci olarak bu yıla ikili eğitim yaparak başladık. Uygunluk adı altında sadece derslik sayılarına bakıldığını maalesef üzülerek görmekteyiz. Okul binasının kapasitesi iki okulu kaldıracak kadar yeterli değil.

'Sınıf müdür yardımcısı odası olarak kullanılıyor'

Ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin oturduğu sıraların boyutlarının dahi farklı olabileceği kimsenin aklına gelmemiş. Ayrıca okulumuz bünyesinde 'Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu'nun Desteklenmesi Projesi' yürütülüyor. Bu sınıfa düzenli devam eden öğrenciler ve görevli öğretmenleri var. Ancak bu sınıf şu anda bir pano ile derme çatma bir şekilde ayrılmış ve sınıfta ders yapılırken aynı zamanda müdür yardımcısı odası olarak kullanılıyor. Sınıf mahremiyeti kavramını sanıyoruz ki ilk kez işitiyorlar.

'Bölgenin yeni okul binalarına ihtiyacı var'

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapamadığımız zamanlar içinde ya da yaz aylarında yapılması gereken tüm bu fiziki çalışmalar, yıllardan beri süregelen bir biçimde sene içerisinde öğrenci ve veliler mağdur edilecek şekilde uygulanıyor. Önceki yıllarda zaten ilkokul ve ortaokul bir arada ikili eğitim yapan okulumuzda 4+4+4 uygulamasıyla ilk ve ortaokul binalarının ayrıştırılması gerekliliği bahane edilerek ortaokul kademesi kapatıldı. Öğrencilerimiz yüksek servis ücretleri ödeyerek Şehitler Ortaokulu’na gitmek durumunda bırakıldı.

Bölgenin yeni okul binalarına ihtiyacı olduğu gün gibi ortadayken milli eğitim bundan ısrarla kaçınıyor. Bölgedeki ortaokullarda sınıf mevcudu ortalamaları 45’i bulmuş durumda.

'Özel okul patronlarına yapılan hibeleri okullarda bulamıyoruz'

Yıllarca özel okul patronlarını yaptıkları hibelerle ihya eden Milli Eğitim Bakanlığımızı konu emekçi mahallerine geldiğinde arasak da bulamıyoruz. Taşınma kararına karşın kaygılarımızı Bornova Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ilettik, Cimer'e yazdık ancak hiçbirinde sağlıklı bir yanıt ve çözüm bulamadık.

İlkokul öğrencileri 18.35’te dersten çıkıyor, bu durum anne ve babası çalışan ve eve yalnız dönen çocuklar için yakın bir zamanda karanlıkta tek başlarına hareket etmeleri demek.

Öğrencilerin kendilerini güvende hissettikleri, okula güvenli, insana yakışır bir şekilde ücretsiz bir şekilde taşındıkları, sağlıklı en az bir öğünü yine ücretsiz bir şekilde yiyebildikleri okullar mümkün."