Öğrenci yurduna ateş eden şüpheli yakalandı: Serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da gece saatlerinde Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'ndeki bir kız öğrenci yurduna silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayı S.A.'nın gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler şüpheliyi olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı.

Olay yerine yakın bir parkta içki içtiği söylenen şüphelinin bu sırada havaya rastgele ateş etmesi sonucu kurşunlardan ikisinin yurt binasına isabet ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli S.A. hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. (AA)