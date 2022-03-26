Öğrenci olmayan şahıs KYK yurduna girdi, tepki gösterenler tutanakla tehdit edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu A Blok'ta dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, sarhoş bir şahıs güvenlik zafiyetinden yararlanarak yurdun 2. katına çıktı. Söz konusu kişi yurt güvenliği tarafından yurttan çıkarıldı ancak konuya dair emniyet güçlerine haber verilmedi.

Yurtta kalan öğrencilerin aktardığına göre, olayın emniyet güçlerine haber verilmemesine tepki gösteren öğrencilere "şahsın kötü niyetli olmadığını" söyleyerek olayı örtbas edilmeye çalışıldı. Yurt yöneticileri, yurtta kalan öğrencilerin tepkisinin devam etmesi üzerine, öğrencileri "tutanak tutmakla" tehdit etti.

Yurtta özellikle yemek, temizlik, ders çalışma alanları gibi başlıklarda var olan ve kayıtsız kalınan sorunlara, güvenlik sorununun da eklendiğini belirten öğrenciler, karşılarında muhatap bulamamaktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.