Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda öğrencilerden eylem

Kanuni Sultan Süleyman KYK Erkek Öğrenci Yurdu yemekhanesinde bir süredir devam eden sorunlara dün akşam suların kesilmesi eklendi.

Yurt öğrencilerine her gün bir önceki günle aynı ve çoğunlukla az çeşit yemek çıkarken Bakan'ın geldiği gün çok çeşit ve zengin menünün hazırlanması, konuk öğrenciler için yemek çeşitliliğin artması fakat yurtta yaşayan öğrenciler için böyle bir imkanın sağlanmaması gibi pek çok sorun öğrencilerin tepkilerinin artarak çoğalmasına neden oldu.

Dün akşam ise habersiz su kesintisi ile temel yaşam haklarının pek çoğunun karşılanmaması öğrencilerin tepkisini ortaklaştırdı.