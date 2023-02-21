Öğrenci olarak kaldığı yurda depremzede olarak döndü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Bilgesu Mengüşoğlu, 11 ili yıkan depremde tatile gittiği memleketi Malatya'da yakalandı. 10 katlı apartmanın 7’nci katında oturan Bilgesu Mengüşoğlu, babası, annesi, kardeşleriyle depremin ardından dışarı çıktı. Apartmanın ağır hasar alması sebebiyle ailesi köydeki evlerine giderken, Bilgesu Mengüşoğlu kardeşini ve kuzeniniyle birlikte öğrenci olarak kaldığı Manisa'daki kız öğrenci yurduna bu sefer depremzede olarak yerleşti.

‘Çok ürkütücüydü’

DHA'ya deprem anında yaşadıklarını anlatan Bilgesu Mengüşoğlu, “Deprem anında ailem ile birlikte Malatya’daydım. Sarsıntı uzun bir süre devam etti. Evden ve kolonlardan sesler geliyordu. Bittiğinde hepimiz, aynı anda koridorda toplandık. Evdeki her şey dağılmıştı. İlk deprem yavaştı, ikincisi ise bir anda çok hızlı bir şekilde başladı. Çok ürkütücüydü” dedi.

‘Çocukların yüzü gülmüyor’

Yurdunda depremzede olarak kalmasının kendisine garip geldiğini söyleyen Mengüşoğlu, “Normalde arkadaşlarımla birlikte sıra bekliyordum. Bir şeyler yapıyorduk. Onlar eşyalarını alıp, gitti. Burada biraz garip hissediyorum. Önceden daha çok evim gibi hissederdim. Şu anda burada depremden kaçıp, gelen zor durumda, perişan halde insanlar var. Karışık duygular içindeyim. Özellikle Malatya’da depremden sonra evime gidip, eşyalarımı aldığımda, çocuklar soğuktan dolayı kötü görünüyordu, yüzleri gülmüyordu. Burada da öyleler. Bisiklet hediye etmişler, mutlu görünüyorlar ama evlerinden uzaktalar” diye konuştu.