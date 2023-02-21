Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na soru önergesi: 'Özel yurtlar neden cayma bedeli alıyor?'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzaktan eğitime geçen üniversite öğrencilerinin yurt ücretiyle ilgili sorun yaşadıklarını belirterek; Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na soru önergesi yöneltti.

Emir, uzaktan eğitime geçen öğrencilerin deprem gibi mücbir sebep nedeniyle evlerine döneceğini ama özel yurtların yüzde 30 cayma bedeli istediğini, KYK yurtlarında ise durumun daha belirsiz olduğunu ifade etti.

'Özel yurtlar cayma bedeli talep ediyor'

Emir, şunları kaydetti:

“Plansız ve öngörüsüz bir şekilde hareket eden AKP iktidarı, üniversite öğrencilerinin yaşadığı mağduriyeti izliyor, hiçbir şekilde gündemine almıyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle binlerce üniversite öğrencisinin de yurtlarda kalma gerekliliği de ortadan kalkmış oldu. Şimdi bu öğrenciler, memleketlerine dönmek istiyor. Aralarında yine binlerce depremzede öğrenci de bulunuyor. Ancak, özel yurtlar bu öğrencilerden kalan dört aylık ücretin yüzde 30’u tutarında bir cayma bedeli talep ediyor. Cayma bedeli, sözleşmeler hukukuna göre deprem gibi mücbir sebeplerin varlığında istenemez. Yaşadığımız felaket, mücbir bir sebep değil mi? Zaten ekonomik sıkıntılar nedeniyle bin bir zorlukla eğitim hayatına devam etmeye çalışan öğrenciler, neden cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor? Üstelik bu öğrenciler arasında depremzedeler de bulunuyor.

'KYK yurtlarında öğrenciler şubat ayı için borçlu gözüküyor'

Diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler için de belirsizlik sürüyor. Şu anda öğrenciler şubat ayı için kuruma borçlu gözüküyor. Ay sonuna birkaç gün kaldı. Öğrenciler şu anda bırakın yıl sonuna kadar ücret ödeyip ödemeyeceğini, şubat ayını bile ne yapacağını bilmiyor. KYK yönetimi ve Bakan da şu anda olan biteni, öğrencilerin çaresizliğini izlemekle yetiniyor. Çünkü ne yapacaklarını onlar da bilmiyor. Cumhurbaşkanının ağzının içine bakıyorlar, ne yapacağız diye. Bir an önce KYK yönetiminden devlet yurtlarında kalan öğrencilerle ilgili, bakanlıktan da özel yurtlarda kalan öğrencilerin sorunları ile ilgili açıklama bekliyoruz."

'Özel yurtlar neden cayma bedeli almaktadır?'

Emir, Bakan Kasapoğlu’na şu soruları yöneltti: