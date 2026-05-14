Öğrenci ikinci kattan atladı, İlahiyat Fakültesi'nde görevli akademisyen nitelikli cinsel saldırıdan tutuklandı

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan bir öğretim görevlisi A.D'nin, bir öğrencisini bıçakla tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Öğrencinin, saldırının yaşandığı evden aşağıya atlamasıyla ortaya çıkan olayın ardından gözaltına alınan A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğrenci ağır yaralandı, saldırgan tutuklandı

Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre; Kastamonu’nun Aktekke Mahallesi'nde bulunan Seheryeli Sokak’taki bir binada meydana gelen olayda, iddiaya göre ilahiyat fakültesinde öğrenci olan genç bir erkek çıplak şekilde ikinci kattan aşağıya atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen öğrenci ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay esnasında Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan A.D'nin, öğrencinin aşağıya atladığ evde bulunduğu tespit edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgulara göre olayın kaza olmayabileceği değerlendirilerek A.D. hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. hakkında "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlamaları yöneltildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre şüpheli A.D., görev yaptığı fakültede öğrenci olan genci bıçakla tehdit ederek cinsel saldırıda bulundu.

Öğrenci ifadesinde, olayın öğretmenin daveti üzerine gidilen bir evde gerçekleştiğini belirtti. Ancak söz konusu adresin öğretmene ait olup olmadığına ilişkin net bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.