OECD: Türkiye enflasyonun en yüksek olduğu ülke olmaya devam edecek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye'nin 2023 ve 2024'te üye ülkeler arasında en fazla büyüyen ekonomiler arasında yer alacağı öngörülürken, enflasyonun ise açık ara farkla en yüksek seyrettiği ülke olacağı tahmin edildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; 2﻿023 yılında büyümenin belirgin bir biçimde yavaşlayacağını tahmin eden OECD, Avro Bölgesi'nde ve ABD'de zayıf büyüme ön görüldü. OECD, gelecek yıl küresel ekonominin ise ortalama yüzde 2,2 büyüyeceği tahmin edildi.

O﻿ECD raporuna göre, küresel enflasyonun etkileri önümüzdeki iki yılda devam edecek.

Rapora göre; örgüt ülkeleri arasında enflasyonun açık ara farkla en yüksek olduğu Türkiye'de 2022 enflasyonu ortalama yüzde 73,2 olacak. Ö﻿rgüte göre, Türkiye'nin 2023 ve 2024'te enflasyon oranları ise sırasıyla yüzde 44,59 ve yüzde 42 olacak.

OECD'ye göre; Türkiye'de enflasyonun yüksek seyretmesi hane halkının satın alma gücünü düşürürken, artan belirsizlik ortamı yatırımı engelleyecek. Dış talepteki zayıflama ihracat artışını da yavaşlatacak. İşsizlik oranının ise 2023'te yüzde 10'un üzerinde kalacağı tahmin edildi.