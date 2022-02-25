OECD: Rusya'nın üyeliği durduruldu

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın üyeliğinin resmi olarak durdurulduğunu açıkladı.

OECD Konseyi dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın kınandığını belirtmiş, Rusya'nın üyelik sürecinin gözden geçirildiği söylenmişti. Bugün yapılan açıklamada OECD, Rusya'nın 2014 yılında ertelenen üyelik sürecinin resmen sona erdirildiğini duyurdu.

OECD Konseyi ayrıca, OECD Moskova ofisinin kapatılması için gerekli adımları atılacağını ve Rusya'ya yapılan tüm davetlerin geri çekildiğini açıkladı. Rusya'da henüz tamamlanmamış OECD projeleri durdurulurken, Rusya'ya sağlanan finansman kesildi.

OECD Konseyi Uluslararası Enerji Ajansı'yla (IEA), Rusya'nın Ukrayna operasyonunun enerji piyasasına etkisini tartışacaklarını açıkladı.