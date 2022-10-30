Ödülü TTB Başkanı Fincancı'ya ithaf etti, festival yönetimi açıklama yaptı: 'Kınıyoruz'

Boğaziçi Film Festivali'nde ödül alan yönetmen Özcan Alper, tutuklanan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya destek açıklaması yapmış ve ödülü Fincancı'ya ithaf etmişti. Alper'in konuşması sırasında davetliler arasında bulunan oyuncu Burak Haktanır ise "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diye bağırmıştı.

Olaya dair açıklamada bulunan Festival yönetimi, "Her zaman sanatçıları ve filmleri önceleyen bir festival olarak, ödül törenimizde ödül kazananların politik göndermeleri ve sloganlarını kınıyoruz" ifadelerini kullandı:

Festival yönetiminin yaptığı açıklama şöyle:

"Boğaziçi Film Festivali olarak önceliğimiz; genç ve yetenekli sinemacılara maddi ve manevi destekler oluşturarak yeni imkanlar sağlamaktır. Bu motivasyonla on yıl boyunca herhangi bir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden katılımcı bir festival olmak için çalıştık.

10. Boğaziçi Film Festivali Kapanış Gecesi ve Ödül Töreni'nde yaşanan istenmeyen olayların ve onaylanması mümkün olmayan siyasi söylemlerin meydana getirdiği etki bir yıllık uzun bir çalışma sonucunda ortaya koyduğumuz programın, filmlerin ve ödüllerin konuşulup tartışılamamasına sebep olmuştur.

Her zaman sanatçıları ve filmleri önceleyen bir festival olarak, ödül törenimizde ödül kazananların politik göndermeleri ve sloganlarını kınıyor, kültür ve sanat hayatımızın sağlıklı bir zeminde yükselmesi temennisinde bulunuyoruz."