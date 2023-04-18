Ödül törenine katılan 13 kişi güneş çarpması sonucu öldü

Hindistan'da ülkenin batısında yer alan Maharaştra'nın Navi Mumbai kentindeki Kharghar bölgesinde açık alanda dün bir ödül töreni düzenlendi.

Spunik'te yer alan habere göre, hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü bölgede, törene katılanlar sıcaktan etkilendi, birçok kadın bayıldı.

Törende 30 ila 64 yaşlarındaki 9'u kadın 13 kişi güneş çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sıcaktan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 20'den fazla kişiden 8'inin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Navi Mumbai Emniyetinden yapılan açıklamada, etkinlikte izdiham yaşanmadığı vurgulandı.

Bu arada, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) verilerine göre, ülkenin birçok kentinde hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığı, Batı Bengal eyaletinin Murşidabad kentinde 43, Bankura kentinde ise 40 dereceye ulaştı.