ODTÜ'de yurt ücretlerine zamma tepki

ODTÜ yönetimi lisans yurtlarında yüzde 25, lisans üstü yurtlarında yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu.

Son bir yılda öğrencilerin yurtlara ödediği ücretin iki katından fazlasına çıktığını bildiren TKP ODTÜ, barınma hakkı için mücadeleye çağırdı.

4 kişilik odada kişi başı ücret 1200 liraya yaklaşıyor

TKP ODTÜ tarafından yapılan açıklamada "Bu zam ile okulumuzda 4 kişilik odalara sahip bir yurdun kişi başı ücreti 1200 liraya yaklaşıyor. Öğrenciye 1250 liralık bir KYK bursunu layık gören iktidar ve onun temsilcisi olduğu sermaye düzeni, verdiği para daha cebimize girmeden borçla geri almış oluyor" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı, okurken çalışmanın normalleştiği, okulu bitirdikten sonra iş sahibi olmanın hayal olarak pazarlandığı bugünlerde; kapasitesi öğrenci nüfusuna oranla oldukça yetersiz olan yurtlara yapılan bu zam, okul yurtlarında barınabilen az sayıda öğrencinin de barınma ve eğitim haklarına göz dikmektir. ODTÜ yönetimi ve temsilciliğini yaptığı iktidar çok iyi bilmelidir ki bu akıl almaz düzen böyle sürmez! Hep birlikte mücadele edecek, örgütlenecek, bu düzeni değiştireceğiz!"