ODTÜ'de, 17 öğrenci topluluğunun faaliyetlerini 45 gün yasaklandı

ODTÜ Rektörlüğü, 5 Ocak 2023’te ODTÜ Savunma Sanayi Topluluğu tarafından düzenlenmek istenen “2. ODTÜ Savunma Sanayi Zirvesi” protestosunun çağrı metnine imza atan 17 öğrenci topluluğunun faaliyetlerini 45 gün durdurma kararı aldı.

Öğrencilerin Türkiye Gençlik Birliği (TGB) bünyesinde faaliyet gösteren ODTÜ Savunma Sanayi Topluluğu'nun etkinliğini protesto etmesi üzerine rektörlük tarafından 5 Ocak 2023 tarihinde öğrencilere şu elektronik posta gönderildi:

“Üniversitemizde istenmeyen olayların çıkmasının önlenmesi amacıyla ilgili etkinlik ileri bir tarihe ertelenmiştir. Belirtilen etkinliğin ve KKM'de tüm resmi topluluklarının yapacakları diğer etkinliklerin huzur ve güven içerisinde yapılabileceği ortam oluşana kadar ve tarih netleşene kadar KKM'de resmi topluluklara yönelik tüm yer ve salon tahsisleri askıya alınmıştır.”

Bunun üzerine öğrenciler, rektörlük önünde topluluk eylemlerinin askıya alınmasını protesto etti. Rektörlük bu sefer ikinci kez öğrencilere gönderdiği e-postada 17 öğrenci topluluğunun 45 gün süreyle etkinliklerini durdurma kararı aldığını bildirdi. Öğrencilere gönderilen e-posta şöyle:

“Daha önce askıya alındığı duyurulan öğrenci toplulukları etkinlikleri 23 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren yapılabilecektir. Ancak, resmi bir öğrenci topluluğunun izinli bir etkinliğinin yapılmamasına, Kongre Kültür Merkezi (KMK) içinde üniversitemiz alt yapısına ve standartlarına zarar verilmesine ve öğrenci topluluklarının etkinliklerinin askıya alınmasına yol açan çağrıda adı bulunan, aşağıda isimleri yazılı 17 resmi öğrenci topluluğunun Genel Kurul ve prova dışındaki etkinlikleri üniversite Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen öğrenci Kültür / Spor toplulukları Usul ve Uygulama esasları belgesi 13.5. Maddesi’ne göre, 23 Ocak 2023 itibari ile 45 gün süre ile yapılmayacaktır.”

Etkinlikleri yasaklanan öğrenci toplulukları şöyle:

Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu

ODTÜ Oyuncuları

Çevre Topluluğu

Sosyoloji Topluluğu

Siyaset Bilimi Topluluğu

Medya Topluluğu

Felsefe Topluluğu

Arkeoloji Topluluğu

Sinema Topluluğu

Münazara Topluluğu

Ekonomi Topluluğu

Amatör Fotoğrafçılık Topluluğu

Bilim ve Gelecek Topluluğu

Bilgisayar Topluluğu

Yapı Topluluğu

Mimarlık Topluluğu

Biyoloji ve Genetik Topluluğu

Evrim konferansı da engellendi

Ayrıca, 45 gün süreyle faaliyetleri yasaklanan topluluklar arasındaki ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu’nun Avrupa’daki üniversiteler arasında öğrencilerin düzenlediği en büyük evrim konferansı olan ve bu yıl 17’inci kez yapılacak Aykut Kence Evrim Konferansı da engellendi. Topluluk üyeleri konferansı 10-11 Şubat’ta yapmayı planlıyordu. (ANKA)