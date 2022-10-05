ODTÜ'de 'promosyon ödemeleri' için eylemler sürüyor

ODTÜ A1 kapısından Rektörlük önüne "Sermayenin Değil, Emekçilerin Saflarına" pankartıyla yapılan yürüyüş sonrasında sendika temsilcileri birer konuşma yaptı.

Rektörlüğün ODTÜ emekçisine sahip çıkmadığı, sendika temsilcilerine randevu vermediği ve çalışanları muhatap almadığı belirtilen konuşmalarda, İş Bankası'nın önce reddedip arkasından ek ödemeyi kabul etmesinin ortak mücadelenin kazanımı olduğu vurgulandı.

Eylem esnasında "Rektör uyuma, emekçiye sahip çık", "birleşe birleşe kazanacağız" ve "emekçi burada, Rektör nerede" sloganları atıldı.



Bankanın, "ek ödeme tutarının yetersiz olduğu için" düzenlenen eylemin öncesindeki gece promosyon ek ödemelerini yapması ise büyük tepki çekti ve yuhalanarak protesto edildi.