ODTÜ'de Onur Yürüyüşü yasaklandı: Tehdit gibi açıklama

ODTÜ rektörlüğü, kampüs içerisinde 10 Haziran'da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü'nü yasakladığını duyurdu.

"Kampüsümüzde planlanan bu izinsiz yürüyüş ısrarının devam etmesi durumunda gerekli her türlü güvenlik önlemleri alınacaktır" denilen açıklamada, yürüyüş girişiminin üniversitenin kurumsal bütünlüğüne ve imajına zarar verme gayreti içinde olduğu öne sürüldü.

Açıklama şöyle:

Sevgili Öğrencilerimiz,

Belli bir grubun, Üniversitemiz kampüsünü kendilerinin ülkemizdeki izinsiz yürüyüş merkezi olarak lanse etmeye çalıştığı farklı paylaşımlardan anlaşılmaktadır. 10 Haziran 2022 Cuma günü ODTÜ Kampüsü içerisinde yürüyüş yapmayı planlayan grubun planladıkları yürüyüşe kesinlikle izin verilmemiş olup, isterlerse yürüyüşlerini Ankara'da yürüyüş için tahsis edilen izinli mekanlarda yapabilecekleri kendilerine Öğrenci Dekanımız tarafından resmen iletilmiştir. Kampüsümüzde planlanan bu izinsiz yürüyüş ısrarının devam etmesi durumunda gerekli her türlü güvenlik önlemleri alınacaktır.

Üniversitemizin üretken, yaratıcı, barışçıl akademik-sosyal ortamına, kurumsal bütünlüğümüze ve imajımıza zarar verme gayreti içinde olduğu ve Bahar Şenliğindeki yürüyüşte de açık bir şekilde görülen bu tür girişimlerin verebileceği büyük zararları ancak karşılıklı güven, açık, yapıcı iletişim ve anlayışla hep birlikte engelleyebiliriz. Bunu sağlayabilmemiz için başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm ODTÜ'lülerin bu konuda en yüksek hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz.