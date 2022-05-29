Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) cuma günü gerçekleşen Devrim Yürüyüşü sırasında atılan sloganlar ve pankartlar gerekçe gösterilerek 16 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerden ikisinin ODTÜ öğrencisi olduğu belirtildi.
soL - Çanakkale
Dış Haberler
ODTÜ Bahar Şenliği'nde 16 gözaltı
ODTÜ'de bahar şenliği sırasında gerçekleşen Devrim Yürüyüşü'nde atılan sloganlar ve açılan pankartlar sebebiyle 16 kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) cuma günü gerçekleşen Devrim Yürüyüşü sırasında atılan sloganlar ve pankartlar gerekçe gösterilerek 16 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerden ikisinin ODTÜ öğrencisi olduğu belirtildi.