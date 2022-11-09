ODTÜ'de öğrencilerden rektörlük protestosu

Dönemin başından bu yana yemekhane, ring ve yurtlardaki sorunlarla gündeme gelen ODTÜ’de öğrenciler rektörlüğü alkışlı protesto etti.

Yaz döneminde sıklığı azalan ringler için dönem içinde herhangi bir düzenleme yapılmamıştı. Dönem başındaysa ODTÜ yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 70’e yakını yurtlara yerleşememişti. Geçtiğimiz sene olduğu gibi yemekhanenin yetersizliği yeniden gündeme geldi.

Okulda yaşanan sorunlar ve rektörlüğün tutumuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ODTÜ alkışlı protesto çağrısı yaptı. Açıklama şöyle:

“Kuyruklarla İmtihanımız Bitmeli!

ÇÖZÜM ÜRETİN!

Hayat pahalılığı neredeyse tüm öğrencilerin ortak derdi haline geldi. Sadece temel ihtiyaçlarımızı karşılamak bile binlerce liraya mal oluyor artık. Geçim derdi artarken, ODTÜ yönetimi bizi saatlerce uzayan yemekhane sıralarına, yetersiz yurt kapasitelerine, ısınmayan sınıflara, tıkış tıkış binsek de sığamadığımız ringlere mahkum etmiş durumda.

Biz sağlıklı beslenemezken okulun bir köşesine golf sahası yapmayı akıllarından geçirebiliyorlar. İçeceğimiz suya verdiğimiz parayı hesap ederken bir başka köşesine süs havuzu dikiyorlar.

Yemekhane dışından yiyip her öğüne en aşağı 40-50 lira vermeyi aklımızdan bile geçiremiyoruz, yemekhanedeyse ne sağlıklı ne doyurucu öğüne ulaşabiliyoruz!

ODTÜ’ye gelirken vaktimizin önemli bölümünü yemekhane ve ring kuyruğunda geçireceğimizi düşünmemiştik doğrusu!

Ringleri azalttığınızda nasıl yurda dönmemizi, kuyrukta beklerken nasıl derslere yetişmemizi bekliyorsunuz? Başlarının çaresine baksınlar mı diyorsunuz?

Şaşırmıyoruz, yıllardır kamusal eğitim ve kamucu hizmet anlayışından ne kadar uzak olduğunuzu defalarca ispat ettiniz.

AKP bu ülkenin sorunlarını nasıl içinden çıkılmaz hale getirdiyse siz de aynısını bu okula yapıyorsunuz. ODTÜ’yü yönetemiyorsunuz. En olmadık yerlere bütçe ayırıyor, öğrencilerin asgari yaşam koşullarına öncelik tanımıyorsunuz.

Bu okula yurt gerek! Uzayan kuyruklara çözüm gerek! Ring gerek, servis gerek. Bu ihtiyaçlar yokmuş gibi davranamaz, koltuğunuzda rahat oturamazsınız...

Arkadaşlar, Verşan Kök ve ekibinin beceriksizliklerinin üzerini pişkinlikle örtmelerine izin vermeyelim. Hesap versinler, çözüm üretsinler!

Sorumlarımızı kanıksamayalım ki üstlerine yenileri eklenmesin.



Haklarımıza sahip çıkalım, her gün 12:40’da alkışlı protestoda buluşalım.”