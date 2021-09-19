ODTÜ'de engellemelere karşı 'Kayyumsuz Mezuniyet Töreni' düzenleniyor

Geleneksel olarak her yıl Devrim Stadyumu’nda düzenlenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreni geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle iptal edilmişti.

Bu yılsa pandemi koşullarının hafiflemesine rağmen beklenilenin aksine ODTÜ Rektörlüğü, yaptığı duyuruyla her sene Devrim Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet töreninin bu yıl her bölümün kendi açık alanlarında gerçekleştireceğini açıkladı.

ODTÜ öğrencileri tarafından ODTÜ geleneğine yapılan bir saldırı olarak değerlendirilen bu açıklama büyük tepkilere yol açtı. Öğrencilerin sağlık önlemleri alınarak mezuniyetin Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirilmesine dair rektörlüğe yaptıkları karşı önerilerin de reddedilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

ODTÜ'nün atanmış rektörü Verşan Kök’ün türlü bahanelerle iki yıldır düzenlenmesine engel olduğu mezuniyeti bugün öğrenciler ve mezunlar Devrim’de “Kayyumsuz Mezuniyet” olarak düzenliyor.