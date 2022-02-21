ODTÜ öğrencisi Eray Gedikoğlu'na araba çarptı, sürücü kaçtı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Eray Mümin Gedikoğlu'na, Ankara'nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde yaya olarak yürüdüğü sırada, araç çarptı. Alkollü olduğu düşünülen araç sürücüsü, Eray Mümin Gedikoğlu'nu olay yerinde bırakıp kaçtı.

1 Şubat 2022 Salı günü saat 23.00 sularında Gedikoğlu'na çarpıp kaçan sürücünün, 112 Acil Sağlık ekiplerini de aramadığı belirtildi.

Eray Mümin Gedikoğlu halen yoğun bakımda ve Ankara Güven Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Kaza anında olay yerinden kaçan şahsın polis tarafından yakalandıktan sonra fiili duruma, kamera kayıtlarına aykırı ve çelişkili ifadeler verdiği, hukuki sorumluluktan kurtulmaya çalıştığı kaydedildi.

Eray Mümin Gedikoğlu'nun ailesi ve arkadaşları sorumluların yargılanarak eylemlerinin karşılığı olan cezayı almasını sağlamak için mücadele edeceklerini belirttiler.

Kaza ile ilgili adli soruşturma ve dava süreci devam ediyor.