ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ndeki işten çıkarmalara karşı eylem

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yılbaşından hemen önce 20 temizlik işçisinin işten çıkarılmasının ardından bir kısmı kampüs kurulduğundan beri çalışan 14 idari personele Cuma günü itibariyle işlerine son verildiği, Pazartesi günü işe gelmemeleri söylenmişti.

İşten çıkarmaların ardından Kampüs-Sen dün konuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama şöyle:

'Beceriksiz yönetim hesabı çalışanlara kesemez'

"Geçen cuma günü itibari ile ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün açıkladığı, üniversitemizi mali ve eğitim krizine sürükleyecek planın ikinci aşaması Mehmet Zeyrek’in ve Cumali Sabah’ın denetiminde üniversite genel sekreteri Murat Sönmez tarafından uygulamaya kondu. Bir kısmı kampüsün kuruluşundan beri kampüste çalışmakta olan 14 kişi pazartesi günü işe gelmemeleri söylenerek birdenbire işten çıkarıldı.

Üniversite yönetiminin sendika düşmanı tavırları yıllardır bilinmektedir. Kampüs-Sen olarak üyelerimizin hedef alınmasına alışkınız. Ancak bu son adımla yönetim sadece sendika üyelerine değil, çalışanı ve öğrencisi ile kampüsün bütün bileşenlerine bedel ödeteceğini açıkça göstermiştir. Çalışanlar ve öğrencilerin tüm uyarılarına rağmen Verşan Kök, ve onun atadığı rektörler Nazife Baykal ve Mehmet Zeyrek’in ve onların vekili Cumali Sabah’ın kampüsü mali ve yönetimsel krize sürükleyen adımlarının bizi getirdiği nokta, öğrenci ve çalışanların ödeyeceği bedelin gerekçesi olarak gösterilmektedir. Özetle yönetim kendi beceriksizliğinin sonuçlarını biz çalışanlara ödetmeye çalışmaktadır.

Kampüs çalışanlarını temsil eden Kampüs-Sen olarak bugün bu bedeli ödemeyi reddettiğimizi, çalışanlara ve emeğe düşman yönetimin bize karşı attığı bu adımlara karşı her tür yasal mücadele yöntemini kullanma hakkını saklı tuttuğumuzu bildiririz. Yönetim sessizce oturup bize bedel ödetmelerine izin vermeyeceğimizi de görecektir. Eğer bir bedel ödenmesi gerekiyorsa kampüsü iflasa sürükleyen Verşan Kök, Mehmet Zeyrek ve uzunca bir süredir onlar adına vekaleten üniversiteyi yönetmekte olan Cumali Sabah ödemelidir.

Bugün burada şunu ilan etmek istiyoruz; işinden atılan 14 arkadaşımızın bir an önce işlerinin kendilerine yeniden teklif edilmesini, ve bundan sonra hiçkimsenin işten çıkarılmamasını talep ediyoruz. Sonrasında çalışanlar olarak bizi dinlemeyi reddeden yönetime, yeniden kampüsü bu krizden kurtaracak yolu göstermeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ancak arkadaşlarımızın kampüse yıllarca verdiği emeğin hiçe sayıldığı, onur kırıcı bir tavır ve yöntemle işlerine son verildiği durumda, yönetimin çalışanlardan hiçbir fedakarlık isteme hakkı yoktur."