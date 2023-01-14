ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde işten çıkarmalar devam ediyor

Yılbaşından hemen önce 20 temizlik işçisinin işten çıkarılmasının ardından bir kısmı kampüs kurulduğundan beri çalışan 14 idari personele Cuma günü itibariyle işlerine son verildiği, Pazartesi günü işe gelmemeleri söylendi.

İşten çıkarma kararları bir zarf içinde kampüsün Genel Sekreteri Murat Sönmez tarafından bildirildi. İşten çıkarılanları araması istenen çalışan da en son olarak işten çıkarıldı. Normal zamanlarda kampüsü Ankara’dan yöneten Kuzey Kıbrıs Kampüs Rektörü Mehmet Zeyrek’in de işten çıkarmaları yönetmek için kampüse geldiği biliniyor.

İşten çıkarmalar ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün yılbaşı öncesinde akademik personelle yaptığı toplantıda verdiği talimatların ardından yapıldı. Verşan Kök toplantıda, "sınıf mevcutlarının artırılarak akademik personel sayısının azaltılacağını, üniversiteye para getirmeyen bölümlerin kapatılacağını, öğrenim ve yurt ücretlerinin artırılacağını" söyledi. Rektör Verşan Kök bu çözümlerin "işe yaramadığı" durumda "başka çözümlerin düşünüleceğini" söyledi.

Çalışanlar endişeli

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde çalışanlar, temizlik işçileri ve idari personelden sonra işten çıkarmaların akademik personelle devam edeceğini düşünüyor. Sadece bir yıl geçerli güvencesiz sözleşmeler ve başarısız bütçe yönetimi yüzünden çalışanlar endişeli.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü daha önce de yurt ve eğitim binalarındaki kötü koşullar, maaş ödemelerinde erteleme, sendika başkanını işten çıkarma ve milyonlarca lira yatırıldığı halde bütçeye katkısı olmayan "KALTEV projeleriyle" gündeme gelmişti.