ODTÜ emekçisi servis hakkını savunmakta kararlı

6 bini aşkın çalışanı olan ODTÜ'de rektörlüğün personel servislerini azaltma kararının ardından üniversite emekçileri eylemlerini sürdürüyor.

ODTÜ'de eylemler bu sabah da devam etti. Kampüsün 2 girişinde servisten inerek rektörlük önüne gelen emekçiler “servisime dokunma”, “yemeğime dokunma”, “haklarıma dokunma” sloganları attı.

Sendikalar Birliği dün rektörlükle yaptığı görüşmelerde taleplerini dile getirdi. Servislerin aynen devam etmesi için gerekenin yapılmasını, emekçilerin eylemlere devam edeceğini belirtti.

Eylemler rektörlükle 23 Kasım'da yapılacak ikinci toplantıya kadar sabah ve akşam C heykeli önünde toplanılarak sürecek.