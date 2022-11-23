ODTÜ emekçisi kararlı: Bu akşamki görüşme sonucu bekleniyor

ODTÜ'de personel servislerinin azaltılmasına karşı başlayan eylemler Sendikalar Birliği'nin Rektörlükle yaptığı ilk görüşmeden sonra sabah ve akşam saatlerinde Rektörlük kavşağının kapatılması şeklinde sürüyordu.

Bu sabah yine C heykelinde buluşarak yapılan eylemde bugün yapılacak ikinci görüşmenin 17.30'da yapılacağı duyuruldu.

Bu akşam yapılacak eylem Rektörlük önünde devam edecek.

Emekçiler akşamki görüşmenin olumsuz sonuçlanması durumunda eylemlerin ODTÜ'de hayatı durduracak şekilde sürdürüleceğini ilan ettiler.