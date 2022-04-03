Ukrayna'nın güneybatısındaki liman kenti Odessa'da üst üste patlamaların meydana geldiği aktarıldı.
AFP muhabirinin aktardığına göre, sabah 6 sıralarında meydana gelen patlamalar sonucunda liman çevresinde peş peşe üç kara duman yükseldiği görüldü.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
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Haber Merkezi
Odessa'da üst üste patlamalar meydana geldi
Ukrayna'nın Odessa kentinde üst üste patlamaların meydana geldiği bildirildi.
Dış Haberler
Ukrayna'nın güneybatısındaki liman kenti Odessa'da üst üste patlamaların meydana geldiği aktarıldı.
AFP muhabirinin aktardığına göre, sabah 6 sıralarında meydana gelen patlamalar sonucunda liman çevresinde peş peşe üç kara duman yükseldiği görüldü.