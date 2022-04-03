Odessa'da üst üste patlamalar meydana geldi

Ukrayna'nın Odessa kentinde üst üste patlamaların meydana geldiği bildirildi.

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Ukrayna'nın güneybatısındaki liman kenti Odessa'da üst üste patlamaların meydana geldiği aktarıldı.

AFP muhabirinin aktardığına göre, sabah 6 sıralarında meydana gelen patlamalar sonucunda liman çevresinde peş peşe üç kara duman yükseldiği görüldü.

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