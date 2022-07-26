Odessa saldırısının ardından buğday fiyatları yükseldi

Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye cuma günü Ukrayna'nın 3 limanının tahıl ihracatı için açılması üzerinde uzlaşmaya varmıştı. 120 gün geçerli olacak anlaşma çerçevesinde aylık 5 milyon tonluk ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

'Limanların da güvenli olması gerekir'

Öte yandan bu anlaşmanın ardından, Rusya'nın hafta sonunda Ukrayna'nın en önemli ihracat limanı olan Odessa'yı bombalaması buğday fiyatlarını yeniden yükseltti. Dünyanın en büyük emtia borsası olan Şikago'da buğdayın kilo fiyatı yüzde 4 yükselerek 7,86 dolara ulaştı. Cuma günkü anlaşma sonrası buğday fiyatı yaklaşık yüzde 6 gerilemişti.

Reuters'a konuşan Avrupalı bir emtia işlemcisi "Ukrayna'dan ihracatın tekrar başlaması için sadece gemilere güvenli bir deniz koridorunun oluşturulması yetmez, limanların da güvenli olması gerekir. Ruslar daha anlaşmanın mürekkebi kurumadan bu konuda şüpheleri güçlendirdi" ifadelerini kullandı.

Kıtlık ve göç dalgası uyarısı

Ukrayna'nın limanları şubat ayında Rusya'nın saldırısının başlamasından bu yana kapalı durumda. Ukrayna'da tahılın bir kısmı demir ve karayolu üzerinden Romanya ve Polonya gibi komşu ülkelere taşınmış olsa da hala milyonlarca ton buğday çiftçilerin elinde kalmış durumda

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna'dan sevkiyatın durmuş olması da dünya genelinde gıda fiyatlarının yükselmesine yol açarken Birleşmiş Milletler bunun daha önce görülmemiş bir kıtlığa ve göç dalgasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.