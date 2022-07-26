BM: Karadeniz'deki ilk tahıl sevkiyatları birkaç gün içinde başlayabilir

Türkiye’nin arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Ukrayna’dan ilk tahıl sevkiyatının ne zaman başlayacağının açıklanması bekleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna yetkilileri, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna'dan sevk edilemeyen tahıl ürünlerinin birkaç gün içinde Karadeniz'den hareket etmesinin beklendiğini duyurdu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, "İlk geminin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz. Ortak Koordinasyon Merkezi, denizcilik endüstrisi ile bağlantı kuracak ve çok yakın bir zamanda gemiler için ayrıntılı prosedürler yayınlayacak" ifadelerini kullanarak, "Bütün taraflar taahhütlerini yeniden teyit etti" dedi.

Tüm taraflar İstanbul’da bir araya gelecek

Anlaşmanın tüm taraflarının bugün İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde bulunacağını söyleyen Haq, merkezin tüm gemi hareketlerini ve denetimlerini izleyeceğini belirtti.

Haq ayrıca, "Tarafların üzerinde anlaştıklarını tam olarak uygulamalarını istiyoruz" dedi.

İlk sevkiyat Chornomorsk Limanı’ndan

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlediği basın toplantısında, ilk tahıl sevkiyatının bu hafta Chornomorsk Limanı’ndan yapılmasını umduklarını ve sevkiyatların 2 hafta içinde anlaşma çerçevesinde tüm limanlardan yapılabileceğini aktardı.

Ukrayna’nın ne kadar tahıl ihraç edilebileceği konusunda bir sınır olmadığını ve sevkiyatların yeniden başlamasının Ukrayna'ya ayda en az 1 milyar dolar getireceğini belirten Kubrakov, anlaşmanın önündeki en büyük riskin Rus saldırılarının olduğunu ve bunun "piyasayı korkutabileceğini" ifade etti.

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov ise, "Önümüzdeki 24 saat içinde limanlarımızdan ihracatı yeniden başlatmak için çalışmaya hazır olacağımıza inanıyoruz. Bu öncelikle Chornomorsk Limanı’ndan olacak. Sonra Odesa, ardından Pivdeny Limanı’ndan gerçekleşecek" dedi.

'Anlaşmada saldırıları engelleyen bir madde yok'

Rusya'nın Odessa'da bir Ukrayna savaş gemisini ve bir silah deposunu vurmasını ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasında Rusya'nın Ukrayna'daki askeri altyapıya saldırmasını engelleyecek herhangi bir madde olmadığını belirtti.

Tahıl ihracı savaş öncesi döneme döndürülmek isteniyor

BM, Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşma, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rusya tarafından ablukaya alınan tahılın Ukrayna limanlarından sevkiyatları için güvenli geçiş sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul'da imzalanan anlaşma, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatını savaş öncesindeki gibi ayda 5 milyon ton seviyelerine geri getirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.