CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili bazı iddiaları Meclis gündemine taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru önergesi verdi.
Önergede şu sorulara cevap verilmesi istendi:
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Odalarında zikir çeken rütbeliler kimler'
Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı’nda yaşanan bazı iddiaları Meclis’e taşıdı. Odalarında zikir çeken üst düzey askerlerle ilgili İçişleri Bakanı Soylu’dan soruşturma istedi.
Haber Merkezi
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili bazı iddiaları Meclis gündemine taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru önergesi verdi.
Önergede şu sorulara cevap verilmesi istendi: