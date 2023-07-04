Öcalan'ın avukatları 'örgüt üyeliği' davasında beraat etti

Abdullah Öcalan'ın 8 avukatının ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın karar duruşması, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmada 6 tutuksuz sanık ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bir sanık da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanıklar ve sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Sanıklar, mütalaayı kabul etmediklerini ve haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Savunma yapan sanık avukatları da müvekkillerinin iddianameye konu olan suçu işlemediklerini ve mesleklerini yaptıklarını belirterek müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

Mahkeme, tüm sanıkların beraatına karar verdi.