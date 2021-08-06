Öcalan'ın avukatları hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından Abdullah Öcalan'ın 7 avukatı hakkında iddianame hazırlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, iddianamede 7 avukatın "PKK/KCK silahlı terör örgütünün önderlik komitesi" içerisinde yer aldığı söylenirken, "Öcalan'la görüşmelerinde talimat verdiğinin görüldüğü" ifadesi yer aldı.

Avukatlar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu ve Rezan Sarıca'nın, "silahlı terör örgütünü üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, gönderildiği İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

7 avukatın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.