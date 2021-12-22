'Ocak ayına kadar bütün kabinede değişikliğe gideceğine kesin gözüyle bakıyorum'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan 'ekonomist' İslam Memiş, kabinede değişiklik olacağını öne sürdü.

"En geç ocak ayına kadar hem cumhurbaşkanımızın danışman kadrosunda hem siyasette bütün kabinede değişikliğe gideceğine kesin gözüyle bakıyorum" diyen Memiş, "Bugün bunu konuşmak herkesin cesareti değil. İslam Memiş üç haftadır sosyal medyada insanlarla mücadele etti. Türk lirasını savundu. İnsanları ferahlatmak için göbeğimiz çatladı" ifadesini kullandı.

Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu diye diye bütün kariyerimizi ortaya koyduk. Ama cumhurbaşkanının kadrosunda sessiz olanlar özellikle kabinede sessiz olanlara karşı sesimizin çıkma günüdür.

Üç haftadır milletin yanında olmayanlar, ekonominin yanında olmayanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmayanlar da bence kabinede yerinin olmadığını açık yüreklilikle söylemek istiyorum."