O toplantıya katılan isim 'faiz indirimi olmayacak' haberlerini yalanladı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, geçen hafta gerçekleştirilen "yatırımcı toplantısı"nda 16 Aralık'ta faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını söylediği iddia edilmişti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Credit Suisse analistleri, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.

Bahsi geçen toplantıya katılan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, ''TCMB toplantısına ben de katıldım. Başkanın anlattıklarından aralık ayı için bir mesaj almadım. Hele faiz indirimi yapma olasılığı azaldı şeklinde hiç. Sınırlı alan vurgusu zaten PPK metninde de vardı. Benim anladığım 2022'nin ilk yarısını için faiz indirimi düşünülmediği'' ifadelerini kullandı.